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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Монтаж въездной стелы начали в Глазове

13:35, 01 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Монтаж въездной стелы начали в Глазове
13:35, 01 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Глазов\n#стела
Источник фото: администрация Глазова
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Она будет объединять в себе символы города и госкорпорации «Росатом».

Глазов. Удмуртия. На въезде в Глазов идёт установка въездной стелы. Об этом рассказал глава города Сергей Коновалов в соцсетях.

«Стела обозначает Глазов как атомный город, и её установка приурочена к 80-летнему юбилею Чепецкого механического завода, который мы празднуем в этом году. Подготовительные земляные работы завершены, сейчас идет монтаж», — рассказал градоначальник.

Он отметил, что параллельно с Минтрансом Удмуртии ведёт работу над тем, чтобы направление «На Глазов» появлялось чаще в навигационных приложениях и на дорожных знаках на крупных дорогах республики и за её пределами, чтобы город становился частью туризма для соседних регионов.

Напомним, проектировать стелу «Атомный город» начали осенью 2025 года.

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13:35, 01 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
21
0
#Глазов\n#стела