Глазов. Удмуртия. На въезде в Глазов идёт установка въездной стелы. Об этом рассказал глава города Сергей Коновалов в соцсетях.

«Стела обозначает Глазов как атомный город, и её установка приурочена к 80-летнему юбилею Чепецкого механического завода, который мы празднуем в этом году. Подготовительные земляные работы завершены, сейчас идет монтаж», — рассказал градоначальник.

Он отметил, что параллельно с Минтрансом Удмуртии ведёт работу над тем, чтобы направление «На Глазов» появлялось чаще в навигационных приложениях и на дорожных знаках на крупных дорогах республики и за её пределами, чтобы город становился частью туризма для соседних регионов.

Напомним, проектировать стелу «Атомный город» начали осенью 2025 года.