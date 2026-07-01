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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На улице Удмуртской в Ижевске ограничат движение транспорта 

11:12, 01 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На улице Удмуртской в Ижевске ограничат движение транспорта 
11:12, 01 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
166
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#перекрытие улиц
Источник фото: ИА «Сусанин»
166
0

Проезд будет закрыт на участке от Кирова до Советской в вечернее и ночное время.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в период со 2 по 9 июля будет временно перекрыто движение на участке улицы Удмуртской от перекрёстка с улицей Кирова до пересечения с улицей Советской. Об этом говорится в постановлении, подписанном главой города Дмитрием Чистяковым.

Ограничения будут действовать ежедневно с 20:00 до 06:00. В указанные часы проезд будет запрещён для всех видов транспорта, за исключением общественного. Мера вводится на период проведения работ по ремонту контактной сети троллейбусов. 

Напомним, работы по ремонту дороги в направлении центра планируют завершить в 20-х числах июля.

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11:12, 01 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
166
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#перекрытие улиц