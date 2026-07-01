Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в период со 2 по 9 июля будет временно перекрыто движение на участке улицы Удмуртской от перекрёстка с улицей Кирова до пересечения с улицей Советской. Об этом говорится в постановлении, подписанном главой города Дмитрием Чистяковым.

Ограничения будут действовать ежедневно с 20:00 до 06:00. В указанные часы проезд будет запрещён для всех видов транспорта, за исключением общественного. Мера вводится на период проведения работ по ремонту контактной сети троллейбусов.

Напомним, работы по ремонту дороги в направлении центра планируют завершить в 20-х числах июля.