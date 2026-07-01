Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле четвёртый раз отпразднуют «Православный день города» (0+). Об этом сообщает управление культуры, спорта и молодёжи Сарапула.

12 июля праздник начнётся в 09:00 с Божественной литургии в Покровском кафедральном соборе на улице Интернациональной, 2 «а».

В 14:00 в городском саду имени Пушкина по улице Горького, 56а стартует большая концертная программа.

По приглашению епархии на сцене выступит хор Сретенской духовной академии из Москвы, арт-группа «Ларго» из Краснодара; журналист, поэт, автор стихов и книг о героях СВО Елена Ивченко из Сочи.

Также зрители увидят номера творческих коллективов и исполнителей от Сарапульской епархии. Отмечается, что творчество всех исполнителей направлено на возрождение интереса к православной культуре и сохранение традиционных ценностей.

Также в рамках праздника будет организован сбор пожертвований на восстановление Петропавловской колокольни. Напомним, что реконструкция объекта началась в 2025 году. В 2026 году планируется возвести стены колокольни до высоты 21 метр и закупить три главных колокола массой 10 т, 4,2 т и 1,85 т.

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