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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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1 июля до 14:00 в Ижевске перекроют движение по ул. Вадима Сивкова у Михайловского собора

09:40, 01 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
1 июля до 14:00 в Ижевске перекроют движение по ул. Вадима Сивкова у Михайловского собора
09:40, 01 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
134
0
#Ижевск\n#перекрытие дорог
Источник фото: администрация Ижевска
134
0

Здесь будет проходить прощание с бывшим директором Воткинского завода.

Ижевск. Удмуртия. В Михаило-Архангельском соборе Ижевска простятся с бывшим директором Воткинского завода Виктором Толмачёвым. Как сообщает администрация столицы, на время траурных мероприятий перекроют улицу Сивкова у собора.

«Прощание состоится 1 июля в 11:00. До 14:00 на участке ул. Вадима Сивкова от ул. Красногеройская до ул. Бородина будет ограничено движение», — говорится в сообщении.

Напомним, Почётный гражданин Удмуртии скончался 29 июня в возрасте 75 лет.

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09:40, 01 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
134
0
#Ижевск\n#перекрытие дорог