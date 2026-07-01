Ижевск. Удмуртия. В Михаило-Архангельском соборе Ижевска простятся с бывшим директором Воткинского завода Виктором Толмачёвым. Как сообщает администрация столицы, на время траурных мероприятий перекроют улицу Сивкова у собора.

«Прощание состоится 1 июля в 11:00. До 14:00 на участке ул. Вадима Сивкова от ул. Красногеройская до ул. Бородина будет ограничено движение», — говорится в сообщении.

Напомним, Почётный гражданин Удмуртии скончался 29 июня в возрасте 75 лет.