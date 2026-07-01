Ижевск. Удмуртия. В центре Ижевска временно перенесли конечную остановку автобусов. Об этом сообщает ИПОПАТ.

«В Ижевске в связи с ремонтными работами временно ограничена посадка и высадка пассажиров на остановке «Собор А. Невского» по улице Советской – маршруты №№ 12, 26, 27, 36.

До завершения работ посадка и высадка пассажиров при движении в сторону улицы Пушкинской будет осуществляться на остановке «Центр» по улице Ленина», — говорится в сообщении.

Пассажиров просят учитывать информацию при планировании поездок.