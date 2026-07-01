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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Автобусную остановку у собора Невского в Ижевске временно перенесли в «Центр»

08:30, 01 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Автобусную остановку у собора Невского в Ижевске временно перенесли в «Центр»
08:30, 01 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
126
0
#Ижевск\n#остановки\n#автобусы
Источник фото: 2ГИС
126
0

Изменения касаются маршрутов №№ 12, 26, 27, 36.

Ижевск. Удмуртия. В центре Ижевска временно перенесли конечную остановку автобусов. Об этом сообщает ИПОПАТ.

«В Ижевске в связи с ремонтными работами временно ограничена посадка и высадка пассажиров на остановке «Собор А. Невского» по улице Советской – маршруты №№ 12, 26, 27, 36.

До завершения работ посадка и высадка пассажиров при движении в сторону улицы Пушкинской будет осуществляться на остановке «Центр» по улице Ленина», — говорится в сообщении.

Пассажиров просят учитывать информацию при планировании поездок.

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08:30, 01 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
126
0
#Ижевск\n#остановки\n#автобусы