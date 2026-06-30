Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на перекрёстке улиц Горького и Бородина идут земляные работы по замене теплотрассы. В ходе раскопок в стене котлована показался фрагмент старой булыжной мостовой. Об этом сообщается в группе КИК «Антей».

«При замене труб на улице Максима Горького (перекрёсток с Бородина) под асфальтом открылась булыжная мостовая. На её примере можно увидеть, на какую глубину поднялось дорожное покрытие за сотню лет», — говорится в посте сообщества.

Отметим, что мощение ижевских дорог камнем началось в 1920-е годы. Обнаруженная мостовая же может относиться ко второй половине 1930-х годов.