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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На улице Горького в Ижевске открылась старая булыжная мостовая

12:17, 30 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На улице Горького в Ижевске открылась старая булыжная мостовая
12:17, 30 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
46
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#город
Источник фото: КИК «Антей»
46
0

Находка показалась в стенке котлована.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на перекрёстке улиц Горького и Бородина идут земляные работы по замене теплотрассы. В ходе раскопок в стене котлована показался фрагмент старой булыжной мостовой. Об этом сообщается в группе КИК «Антей».

«При замене труб на улице Максима Горького (перекрёсток с Бородина) под асфальтом открылась булыжная мостовая. На её примере можно увидеть, на какую глубину поднялось дорожное покрытие за сотню лет», — говорится в посте сообщества.

Отметим, что мощение ижевских дорог камнем началось в 1920-е годы. Обнаруженная мостовая же может относиться ко второй половине 1930-х годов.

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12:17, 30 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
46
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#город