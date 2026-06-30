Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 29 июня состоялась встреча представителей администрации города с журналистами для освещения хода ремонтных работ по улице Удмуртской. На встрече замглавы Ижевска по благоустройству Андрей Фомичёв сообщил: «Работы идут строго в графике. Примерная готовность фасадов — 23%, карманных парков и скверов — 30%. В настоящий момент снимаем контактные сети, будут демонтированы линии электропередачи, их заменят новыми. Максимальная часть проводов уйдёт под землю в специальные каналы».

По словам Фомичёва, на участке будут установлены современные остановочные павильоны с освещением и электронными билбордами.

Источник фото: ИА «Сусанин»

Подробнее о ходе работ рассказал замначальника СБиДХ города Марат Чемалтынов: «На проезжей части проведены работы по разбивке вертикальных, горизонтальных разметок, проведена срезка асфальтобетона и частичная разборка основания. На некоторых местах уложена щебёночно-песчаная смесь, сверху будут три слоя асфальтобетона по технологии Superpave. Работы по ливнёвым колодцам выполнены на 75%. Восстановлена большая часть колодцев. Будут предусмотрены дополнительные приёмники для сбора талых вод, чтобы людям было удобно и безопасно передвигаться. Все пешеходные участки на улице Удмуртской будут из широкоформатной плитки, а рядом с тротуаром будут установлены велодорожки из асфальтобетона».

По словам Чемалтынова, завершить работы по ремонту участка улицы Удмуртской, ведущего в центр, планируют к 20-м числам июля. Потом на ремонт будет закрыта противоположная сторона дороги.

Озеленением улицы занимается проектный офис «Зелёный код». Дендролог Елена Бякова рассказала, что на участке планируется посадка более 400 пыле- и газоустойчивых деревьев.

Напомним, на обновление улицы Удмуртской потратят более 1 млрд рублей.