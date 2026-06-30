Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершился приём заявок на конкурс по уходу за саженцами, высаженными осенью 2025 года на улице Советской — от 24-й гимназии до Национальной библиотеки. Заявки принимались до 30 июня, следует из данных на портале госзакупок.

Сейчас работает конкурсная комиссия. Если подрядчик будет определён, ему предстоит проводить подкормку насаждений, обработку от болезней, обрезку, полив, прополку и покос газона.

В зоне ответственности исполнителя — 53 дерева и 4 054 кустарника, площадь газона составляет 850 м².

Напомним, осенью 2025 года в рамках озеленения центра на улице Советской высадили липы и декоративные кустарники. Тогда стоимость контракта на посадку составляла около 16 млн рублей.