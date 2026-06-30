Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков заявил, что в городе намерены высаживать не менее 2 000 новых деревьев в год. Об этом градоначальник написал в соцсетях.

Мэр столицы поделился историей, как несколько лет назад администрация Ижевска поддержала высадку активистами движения «Зелёный паровоз» дубовой аллеи возле детского сада на ул. Автозаводской.

«Саженцы дубов неравнодушные ижевчане выращивали сами, собрав и посадив жёлуди от ижевских деревьев. Они в течение нескольких лет ухаживали за растениями, а высадив в грунт, наблюдали за молоденькими дубками. На контроле у общественников семь деревьев, сегодня самое большое из них уже достигло 5 метров в высоту», — рассказал глава города.

Он сообщил, что на днях активисты досадили на этой территории ещё 20 саженцев.

«Именно с подачи экоактивистов в Ижевске в прошлом году мы создали проектный офис «Зелёный код», соединивший несколько муниципальных структур, ответственных за озеленение городского пространства. Уже сегодня есть положительные примеры создания небольших аллей и «карманных» скверов в разных микрорайонах Ижевска. В целом же наша цель — высаживать не менее 2 000 деревьев в год», — заверил Дмитрий Чистяков.