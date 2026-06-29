Воткинск. Удмуртия. Специалисты Минимущества Удмуртии осмотрели неиспользуемые объекты здравоохранения в Воткинске в рамках мероприятий по вовлечению имущества в хозяйственный оборот. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идёт о двух зданиях бывшей Земской больницы 1906 года постройки на улице 1 Мая, 93. Ранее здесь располагались хирургия и инфекционное отделение Воткинской районной больницы. Также специалисты посетили здание детской больницы на улице Орджоникидзе, 39. Все они освободились после переезда отделений в новый больничный комплекс и больше не используются.

В Минимуществе Удмуртии пояснили, что сейчас ищут новых пользователей для этих объектов. В приоритете — передача зданий другим государственным или муниципальным учреждениям. Если таких не найдётся, объекты могут быть сданы в аренду, безвозмездное пользование или выставлены на продажу.