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В Воткинске ищут нового владельца для дореволюционного здания бывшей Земской больницы

14:16, 29 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Воткинске ищут нового владельца для дореволюционного здания бывшей Земской больницы
14:16, 29 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
288
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#имущество
Источник фото: Минимущества Удмуртии
288
0

Это и ещё ряд помещений детской больницы освободились после переезда медучреждений в новый комплекс.

Воткинск. Удмуртия. Специалисты Минимущества Удмуртии осмотрели неиспользуемые объекты здравоохранения в Воткинске в рамках мероприятий по вовлечению имущества в хозяйственный оборот. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идёт о двух зданиях бывшей Земской больницы 1906 года постройки на улице 1 Мая, 93. Ранее здесь располагались хирургия и инфекционное отделение Воткинской районной больницы. Также специалисты посетили здание детской больницы на улице Орджоникидзе, 39. Все они освободились после переезда отделений в новый больничный комплекс и больше не используются.

В Минимуществе Удмуртии пояснили, что сейчас ищут новых пользователей для этих объектов. В приоритете — передача зданий другим государственным или муниципальным учреждениям. Если таких не найдётся, объекты могут быть сданы в аренду, безвозмездное пользование или выставлены на продажу.

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14:16, 29 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
288
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#имущество