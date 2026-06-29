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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Праздничные мероприятия в День молодёжи в Ижевске посетили 20 тысяч человек

11:30, 29 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Праздничные мероприятия в День молодёжи в Ижевске посетили 20 тысяч человек
11:30, 29 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
44
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#день молодежи\n#праздник
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
44
0

Горожане участвовали в интерактивных мероприятиях, побывали на свадьбе и музыкальном концерте.

Ижевск. Удмуртия. Около 20 тысяч человек посетили праздничные площадки Дня молодёжи в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Праздник отметили 27 июня на Центральной площади Ижевска. В честь праздника здесь впервые построили Дом молодёжи.

Весь день для гостей праздника проводили интерактивные игры, мастер-классы, карьерные консультации, танцевальные конкурсы, КВН и работали интересные тематические зоны. На площади даже состоялась церемония заключения брака и символическое предсказание пола будущего ребёнка у одной из пар.

А вечером состоялся концерт группы «Комната культуры».

Отметим, что Дом молодёжи не закрылся, он работает ежедневно с 10:00 до 22:00 по 5 июля. 

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11:30, 29 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
44
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#день молодежи\n#праздник