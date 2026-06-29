Ижевск. Удмуртия. Около 20 тысяч человек посетили праздничные площадки Дня молодёжи в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Праздник отметили 27 июня на Центральной площади Ижевска. В честь праздника здесь впервые построили Дом молодёжи.

Весь день для гостей праздника проводили интерактивные игры, мастер-классы, карьерные консультации, танцевальные конкурсы, КВН и работали интересные тематические зоны. На площади даже состоялась церемония заключения брака и символическое предсказание пола будущего ребёнка у одной из пар.

А вечером состоялся концерт группы «Комната культуры».

Отметим, что Дом молодёжи не закрылся, он работает ежедневно с 10:00 до 22:00 по 5 июля.