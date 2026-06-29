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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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«Студенческий спортивный центр» появится на месте бывших касс «Зенита» в Ижевске

08:30, 29 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
«Студенческий спортивный центр» появится на месте бывших касс «Зенита» в Ижевске
08:30, 29 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
124
0
#Ижевск\n#общепит\n#студенты
Источник фото: ИА «Сусанин»
124
0

Строительство здания планируют завершить в октябре 2026 года.

Ижевск. Удмуртия. Новый «Студенческий спортивный центр» появится на месте бывших касс «Зенита» в Ижевске рядом с первым корпусом УдГУ. Как сообщил «Сусанину» вице-премьер Удмуртии Тимур Меджитов, это будет универсальный объект, в котором разместятся и заведения общепита, и общественные помещения.

Судя по паспорту объекта, окончание строительства — 15 октября 2026 года. Заказчиком работ выступает ООО «Большой» из Саранска; директором компании является Константин Николаев.

По данным сервиса «Селдон Базис» (Seldon.Basis), Константин Юрьевич является директором ОО «ЭЛМИ», а также совладельцем ООО «БК Ижевск», которому принадлежит товарный знак «Бургер Кинг».

Напомним, ранее на этом земельном участке были проведены археологические раскопки

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08:30, 29 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
124
0
#Ижевск\n#общепит\n#студенты