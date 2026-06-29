Ижевск. Удмуртия. Новый «Студенческий спортивный центр» появится на месте бывших касс «Зенита» в Ижевске рядом с первым корпусом УдГУ. Как сообщил «Сусанину» вице-премьер Удмуртии Тимур Меджитов, это будет универсальный объект, в котором разместятся и заведения общепита, и общественные помещения.

Судя по паспорту объекта, окончание строительства — 15 октября 2026 года. Заказчиком работ выступает ООО «Большой» из Саранска; директором компании является Константин Николаев.

По данным сервиса «Селдон Базис» (Seldon.Basis), Константин Юрьевич является директором ОО «ЭЛМИ», а также совладельцем ООО «БК Ижевск», которому принадлежит товарный знак «Бургер Кинг».

Напомним, ранее на этом земельном участке были проведены археологические раскопки.