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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Сарапуле пояснили, почему на ремонтируемом путепроводе работает всего 8 человек

16:30, 28 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
В Сарапуле пояснили, почему на ремонтируемом путепроводе работает всего 8 человек
16:30, 28 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Сарапул\n#ремонт мостов
Источник фото: администрация Сарапула
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Глава города объяснил технологию проводимых работ.

Сарапул. Удмуртия. Жителям Сарапула объяснили, почему на ремонтируемом путепроводе по ул. Азина работает немного человек. Ситуацию разъяснил глава города Виктор Шестаков в соцсетях.

«Знаю, многих беспокоит, что на путепроводе по ул. Азина, закрытом на капремонт, сейчас работают всего 8 человек и 3 единицы техники. Поясняю: на объекте идут подготовительные, но крайне важные работы — перекладка инженерных коммуникаций, принадлежащих разным организациям, включая РЖД», — отметил градоначальник.

На объекте электросети уже переустроены полностью. Сейчас завершают перекладку сетей «Ростелекома» и РЖД. 

«К 1 июля всё закончат. Именно этим объясняется нынешний объём рабочих — на данном этапе его достаточно. После этого начнутся активные демонтаж и строительство, материалы уже подвозятся. Главное: график не сдвигается, рисков уйти в зиму нет», — заверил глава Сарапула.

Движение планируют открыть в конце ноября – начале декабря 2026 года. Напомним, мост для движения закрыли 18 апреля.

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16:30, 28 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
91
0
#Сарапул\n#ремонт мостов