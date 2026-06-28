Сарапул. Удмуртия. Жителям Сарапула объяснили, почему на ремонтируемом путепроводе по ул. Азина работает немного человек. Ситуацию разъяснил глава города Виктор Шестаков в соцсетях.

«Знаю, многих беспокоит, что на путепроводе по ул. Азина, закрытом на капремонт, сейчас работают всего 8 человек и 3 единицы техники. Поясняю: на объекте идут подготовительные, но крайне важные работы — перекладка инженерных коммуникаций, принадлежащих разным организациям, включая РЖД», — отметил градоначальник.

На объекте электросети уже переустроены полностью. Сейчас завершают перекладку сетей «Ростелекома» и РЖД.

«К 1 июля всё закончат. Именно этим объясняется нынешний объём рабочих — на данном этапе его достаточно. После этого начнутся активные демонтаж и строительство, материалы уже подвозятся. Главное: график не сдвигается, рисков уйти в зиму нет», — заверил глава Сарапула.

Движение планируют открыть в конце ноября – начале декабря 2026 года. Напомним, мост для движения закрыли 18 апреля.