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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Все 112 опор для оптоволокна установили в Камбарке

13:30, 28 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Все 112 опор для оптоволокна установили в Камбарке
13:30, 28 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
15
0
#Камбарка\n#интернет
Источник фото: администрация Камбарского района УР
15
0

Теперь в городе приступят к прокладке кабеля длиной в 5,6 км.

Камбарка. Удмуртия. В Камбарке завершили первый этап строительства сетей волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Как сообщила в соцсетях глава Камбарского района Удмуртии Лариса Ярославцева, на днях была установлена последняя 112 опора.

«Следующий этап проекта — прокладка кабеля по опорам протяжённостью 5,6 км. Проект строительства в Камбарке волоконно-оптические линии связи реализуется в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий"», — рассказала глава района.

Она отметила, что благодаря этому уже осенью 2026 года в районе железнодорожного вокзала будут построены линии высокоскоростного интернета.

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13:30, 28 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
15
0
#Камбарка\n#интернет