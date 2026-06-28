Камбарка. Удмуртия. В Камбарке завершили первый этап строительства сетей волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Как сообщила в соцсетях глава Камбарского района Удмуртии Лариса Ярославцева, на днях была установлена последняя 112 опора.

«Следующий этап проекта — прокладка кабеля по опорам протяжённостью 5,6 км. Проект строительства в Камбарке волоконно-оптические линии связи реализуется в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий"», — рассказала глава района.

Она отметила, что благодаря этому уже осенью 2026 года в районе железнодорожного вокзала будут построены линии высокоскоростного интернета.