Можга. Удмуртия. В Можге отремонтировали мост через речку Мутовку. Об этом сообщил в соцсетях глава города Эрик Уразов.

«В копилку выполненных обращений от можгинцев добавился ещё один важный пункт. На этот раз сигнал поступил с улицы Сюгаильской. Старый деревянный мостик через речку Мутовку пришёл в негодность из-за того, что по нему не только ходили люди, но и лихо гоняли питбайкеры. Доски не выдержали нагрузки от трюков. Было принято решение обновить весь мост целиком», — написал градоначальник.

Восстановили мост силами предпринимателя Эдуарда Иванова и «Управления Заказчика», которые оперативно откликнулись на просьбу администрации Можги.

«В очередной раз обращаюсь к питбайкерам: уважайте чужой труд и заботу. Мосты строятся для безопасного перехода, а не для экстремальных трюков. Давайте беречь то, что мы делаем вместе на благо жителей!», — обратился к горожанам глава Можги.