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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Питбайкеры в Можге разнесли мост через реку

12:30, 28 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Питбайкеры в Можге разнесли мост через реку
12:30, 28 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
76
0
#Можга\n#ремонт мостов\n#питбайк
Источник фото: администрация Можги
76
0

После ремонта глава города призвал любителей экстрима с уважением относиться к чужому труду.

Можга. Удмуртия. В Можге отремонтировали мост через речку Мутовку. Об этом сообщил в соцсетях глава города Эрик Уразов.

«В копилку выполненных обращений от можгинцев добавился ещё один важный пункт. На этот раз сигнал поступил с улицы Сюгаильской. Старый деревянный мостик через речку Мутовку пришёл в негодность из-за того, что по нему не только ходили люди, но и лихо гоняли питбайкеры. Доски не выдержали нагрузки от трюков. Было принято решение обновить весь мост целиком», — написал градоначальник.

Восстановили мост силами предпринимателя Эдуарда Иванова и «Управления Заказчика», которые оперативно откликнулись на просьбу администрации Можги. 

«В очередной раз обращаюсь к питбайкерам: уважайте чужой труд и заботу. Мосты строятся для безопасного перехода, а не для экстремальных трюков. Давайте беречь то, что мы делаем вместе на благо жителей!», — обратился к горожанам глава Можги.

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12:30, 28 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
76
0
#Можга\n#ремонт мостов\n#питбайк