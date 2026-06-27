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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На улице Гагарина в Ижевске появятся новые «лежачие полицейские»

13:33, 27 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На улице Гагарина в Ижевске появятся новые «лежачие полицейские»
13:33, 27 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
13
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги
Источник фото: Яндекс Карты
13
0

Неровности оборудуют в районе поворота на улицу Областную.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков подписал постановление об обустройстве искусственных дорожных неровностей и установке соответствующих знаков на улице Гагарина. Документ опубликован на сайте города. 

 «Лежачие полицейские» появятся в у пешеходного перехода, где улица Гагарина поворачивает на Областную.

На участке появятся предупреждающие знаки «Искусственная неровность», «Ограничение скорости» и 6.2.1 с рекомендуемой скоростью проезда. 

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13:33, 27 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
13
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги