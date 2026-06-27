Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков подписал постановление об обустройстве искусственных дорожных неровностей и установке соответствующих знаков на улице Гагарина. Документ опубликован на сайте города.

«Лежачие полицейские» появятся в у пешеходного перехода, где улица Гагарина поворачивает на Областную.

На участке появятся предупреждающие знаки «Искусственная неровность», «Ограничение скорости» и 6.2.1 с рекомендуемой скоростью проезда.



