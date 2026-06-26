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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Руководители Ижевска и «Т Плюс» проверили ход ремонтных работ на теплосетях

18:30, 26 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Руководители Ижевска и «Т Плюс» проверили ход ремонтных работ на теплосетях
18:30, 26 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
0
#Ижевск\n#Дмитрий Чистяков\n#Т Плюс\n#теплотрасса\n#отопление
Источник фото: ИА «Сусанин»
0

Масштабные работы идут на ул. Горького и пер. Северном.

Глава города Ижевска Дмитрий Чистяков и директор Удмуртского филиала «Т Плюс» Ярослав Балобанов посетили ключевые площадки реконструкции теплосетей — на улице Горького и в переулке Северном. Энергетики вместе с властями проверили ход работ и обсудили план ремонтной кампании.
 
Фронт работ по улице Горького масштабный — энергокомпании предстоит заменить 357 метров трубопровода диаметром 800 миллиметров. Участок относится к основному тепловыводу Ижевской ТЭЦ-1, к нему подключены 94 социальных учреждения и более 400 домов в Октябрьском и Первомайском районах. Сейчас идёт демонтаж старых изношенных коммуникаций. Вместо них специалисты смонтируют современные предизолированные трубы со сроком службы не менее 25 лет, что увеличит надёжность стратегической теплотрассы города.

А в переулке Северном энергетики уже проложили почти 700 м новых трубопроводов диаметром 500 мм. Новая трасса повысит надёжность теплоснабжения девяти жилых домов, детского сада и школы. Замена теплосети проводится по концессионному соглашению с администрацией Ижевска.
 
Всего в ходе подготовки к следующему отопительному сезону компания обновит 33 километра трубопроводов с наибольшим износом. Все работы направлены на увеличение срока службы и надёжности тепловой системы города.
 
«Т Плюс» предусмотрит временные схемы горячего водоснабжения там, где это технически возможно, чтобы минимизировать сроки отключения горячей воды в домах. После окончания ремонтов будет восстановлено благоустройство территорий.

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18:30, 26 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
0
#Ижевск\n#Дмитрий Чистяков\n#Т Плюс\n#теплотрасса\n#отопление