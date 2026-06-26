Глава города Ижевска Дмитрий Чистяков и директор Удмуртского филиала «Т Плюс» Ярослав Балобанов посетили ключевые площадки реконструкции теплосетей — на улице Горького и в переулке Северном. Энергетики вместе с властями проверили ход работ и обсудили план ремонтной кампании.



Фронт работ по улице Горького масштабный — энергокомпании предстоит заменить 357 метров трубопровода диаметром 800 миллиметров. Участок относится к основному тепловыводу Ижевской ТЭЦ-1, к нему подключены 94 социальных учреждения и более 400 домов в Октябрьском и Первомайском районах. Сейчас идёт демонтаж старых изношенных коммуникаций. Вместо них специалисты смонтируют современные предизолированные трубы со сроком службы не менее 25 лет, что увеличит надёжность стратегической теплотрассы города.

А в переулке Северном энергетики уже проложили почти 700 м новых трубопроводов диаметром 500 мм. Новая трасса повысит надёжность теплоснабжения девяти жилых домов, детского сада и школы. Замена теплосети проводится по концессионному соглашению с администрацией Ижевска.



Всего в ходе подготовки к следующему отопительному сезону компания обновит 33 километра трубопроводов с наибольшим износом. Все работы направлены на увеличение срока службы и надёжности тепловой системы города.



«Т Плюс» предусмотрит временные схемы горячего водоснабжения там, где это технически возможно, чтобы минимизировать сроки отключения горячей воды в домах. После окончания ремонтов будет восстановлено благоустройство территорий.