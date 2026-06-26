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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ликвидировать троллейбусное движение по улице Удмуртской в Ижевске не будут

17:35, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Ликвидировать троллейбусное движение по улице Удмуртской в Ижевске не будут
17:35, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
17
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#троллейбусы\n#улица Удмуртская\n#Следственный комитет\n#Александр Бастрыкин\n#движение транспорта
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Ранее глава СК Александр Бастрыкин потребовал взять это дело на контроль.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отказались от планов полного прекращения движения троллейбусов по улице Удмуртской. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Удмуртии.

Напомним, ранее в администрации города начали рассматривать вопрос о том, чтобы полностью убрать несколько маршрутов троллейбусов с магистральной улицы города. Один из местных жителей выразил несогласие этой идее и пожаловался в СК России.

По его мнению, такие меры приводят к ухудшению экологической обстановки, а также нарушают права граждан на транспортную доступность. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье о халатности (статья 293 УК РФ).

«В ходе расследования уголовного дела следователями приняты меры, направленные на восстановление нарушенных прав жителей. Благодаря слаженной работе сотрудников следственного управления в мае текущего года ликвидация контактной сети Ижевска остановлена», — говорится в сообщении.

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17:35, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
17
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#троллейбусы\n#улица Удмуртская\n#Следственный комитет\n#Александр Бастрыкин\n#движение транспорта