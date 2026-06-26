Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отказались от планов полного прекращения движения троллейбусов по улице Удмуртской. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Удмуртии.

Напомним, ранее в администрации города начали рассматривать вопрос о том, чтобы полностью убрать несколько маршрутов троллейбусов с магистральной улицы города. Один из местных жителей выразил несогласие этой идее и пожаловался в СК России.

По его мнению, такие меры приводят к ухудшению экологической обстановки, а также нарушают права граждан на транспортную доступность. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье о халатности (статья 293 УК РФ).

«В ходе расследования уголовного дела следователями приняты меры, направленные на восстановление нарушенных прав жителей. Благодаря слаженной работе сотрудников следственного управления в мае текущего года ликвидация контактной сети Ижевска остановлена», — говорится в сообщении.