Ижевск. Удмуртия. К вечеру 27 июня в Ижевске трамваи начнут выходить на линию в «сцепке» из двух вагонов. Об этом сообщает МУП «ИжГЭТ».

Напомним, что в День молодёжи в городе ограничат движение транспорта на четырёх улицах. Поэтому власти рекомендуют использовать трамваи, чтобы приехать на праздник и уехать.

Чтобы обеспечить пассажирам комфортные и безопасные поездки, количество трамваев в этот день увеличат. А во второй половине дня на маршруты №1 и №10 выйдут «сцепки» из двух вагонов.

До 17:00 троллейбусы и автобусы будут ходить по обычным маршрутам, а с 17:00 до 23:00 из-за перекрытия улицы Пушкинской некоторый транспорт перенаправят на другие улицы.

Автобус №1Т поедет по маршруту: Центр — ул. Советская — ул. Удмуртская — Воткинское шоссе — Дом печати и в обратном направлении.

Троллейбус №4 после 17:00 перестанет ездить.

Автобус №7 из Центра поедет по улицам Советской, Удмуртской, Дзержинского, Труда и затем в обратном направлении.

По данным АО «ИПОПАТ», 27 июня с 17:00 до 23:00 автобусы №19 и №28 также перенаправят на другие улицы.

В эти часы автобус №19 будет курсировать по маршруту: улица Пушкинская — ул. Кирова — ул. Карла Маркса — ул. Советская — ул. Пушкинская — ул. Чугуевского — ул. Карла Маркса — ул. Карла Либкнехта — ул. Пушкинская — ул. Советская — ул. Карла Маркса.

Автобус №28 поедет по улицам: Пушкинской, Майской, Удмуртской, Советской и далее вернётся на привычный маршрут. Схема движения действует в обоих направлениях.

Пассажиров предупреждают, что движение транспорта в центре будет затруднено, поэтому интервалы между автобусами могут быть увеличены.