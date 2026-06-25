Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявлена закупка на модернизацию остановочных павильонов в 2026 году. Начальная цена контракта составляет 10 млн рублей. Документация опубликована на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить сносить старые и устанавливать новые павильоны, очищать и окрашивать остановки, заменять поликарбонатные панели, установливать стойки, ремонтировать крыши, а также благоустраивать прилегающую территорию.

Работы необходимо завершить до 31 октября.