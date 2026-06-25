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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На модернизацию остановок в Ижевске выделят до 10 млн рублей

15:22, 25 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На модернизацию остановок в Ижевске выделят до 10 млн рублей
15:22, 25 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
111
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#остановки
Источник фото: ИА «Сусанин»
111
0

Администрация ищет подрядчика для обновления остановочных павильонов

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявлена закупка на модернизацию остановочных павильонов в 2026 году. Начальная цена контракта составляет 10 млн рублей. Документация опубликована на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить сносить старые и устанавливать новые павильоны, очищать и окрашивать остановки, заменять поликарбонатные панели, установливать стойки, ремонтировать крыши, а также благоустраивать прилегающую территорию.

Работы необходимо завершить до 31 октября.

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15:22, 25 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
111
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#остановки