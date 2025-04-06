Ижевск. Удмуртия. По данным Минстроя РФ, все пять городов Удмуртской Республики вошли в «зелёную зону» рейтинга качества городской среды. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона

Ижевск набрал 236 баллов, улучшив прошлогодний результат на 12 пунктов. Глазов (220 баллов), Сарапул (208), Воткинск (198) и Можга (222) также показали положительную динамику.

Глава Удмуртии Александр Бречалов анонсировал масштабное озеленение Ижевска в рамках проекта «Зелёный код». В городе высадят около 2000 деревьев и кустарников, включая центральные улицы.