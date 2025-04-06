Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ижевский сквер-кладбище Лонгрид 2024 год: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова продолжает реализацию благотворительных программ БФ «САФМАР» в Удмуртии Лонгрид Спартакиада «КОМОС ГРУПП»: победа – это работа Лонгрид

Все города Удмуртии по итогим 2024 года признаны комфортными

13:07, 06 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Все города Удмуртии по итогим 2024 года признаны комфортными
13:07, 06 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
217
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда
Источник фото: ИА «Сусанин»
217
0

Ижевск улучшил свои позиции в рейтинге на 12 пунктов.

Ижевск. Удмуртия. По данным Минстроя РФ, все пять городов Удмуртской Республики вошли в «зелёную зону» рейтинга качества городской среды. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона

Ижевск набрал 236 баллов, улучшив прошлогодний результат на 12 пунктов. Глазов (220 баллов), Сарапул (208), Воткинск (198) и Можга (222) также показали положительную динамику.

Глава Удмуртии Александр Бречалов анонсировал масштабное озеленение Ижевска в рамках проекта «Зелёный код». В городе высадят около 2000 деревьев и кустарников, включая центральные улицы.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

13:07, 06 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
217
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда