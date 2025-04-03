Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определён подрядчик на выполнение первого этапа благоустройства «Елки-парка». Общественное пространство разобьют на площади около 10 га. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

«Ёлки-парк» находится в квадрате улиц 40 лет Победы, Рупасова, молодёжной и проспекта Калашникова. Реализация проекта благоустройства займёт три года. Первый этап выполнит ООО «Строительное управление «Территория».

На первом этапе будет благоустроена пешеходная зона. В последующем пространства наполнят инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что работы должны начаться в мае. Завершить их планируется до 31 октября 2025 года. Исполнитель получит 179 млн рублей.