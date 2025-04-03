Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ижевский сквер-кладбище Лонгрид 2024 год: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова продолжает реализацию благотворительных программ БФ «САФМАР» в Удмуртии Лонгрид Спартакиада «КОМОС ГРУПП»: победа – это работа Лонгрид

На первый этап благоустройства Ёлки-парка в Ижевске выделено 179 млн рублей

12:42, 03 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На первый этап благоустройства Ёлки-парка в Ижевске выделено 179 млн рублей
12:42, 03 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
363
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство
Источник фото: ИА «Сусанин»
363
0

Работы продлятся до конца октября 2025 года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определён подрядчик на выполнение первого этапа благоустройства «Елки-парка». Общественное пространство разобьют на площади около 10 га. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

«Ёлки-парк» находится в квадрате улиц 40 лет Победы, Рупасова, молодёжной и проспекта Калашникова. Реализация проекта благоустройства займёт три года. Первый этап выполнит ООО «Строительное управление «Территория».

На первом этапе будет благоустроена пешеходная зона. В последующем пространства наполнят инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что работы должны начаться в мае. Завершить их планируется до 31 октября 2025 года. Исполнитель получит 179 млн рублей.

 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

12:42, 03 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
363
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство