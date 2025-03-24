Ижевск. Удмуртия. В Можге уже второй год продолжается благоустройство Детского парка. В администрации города обозначили срок завершения работ — осень 2025 года.

Работы по благоустройству начались в 2023 году. До этого парк не обновляли более 40 лет. Власти обещают оборудовать фонтан, установить освещение и выполнить ландшафтный дизайн.

В пресс-службе администрации Можги сроком завершения работ указали октябрь 2025 года.