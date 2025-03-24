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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Благоустройство Детского парка в Можге завершится осенью 2025 года

10:32, 24 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Благоустройство Детского парка в Можге завершится осенью 2025 года
10:32, 24 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
161
0
#Можга\n#Удмуртия\n#благоустройство
Источник фото: администрация Можги
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Работы здесь идут с 2023 года. 

Ижевск. Удмуртия. В Можге уже второй год продолжается благоустройство Детского парка. В администрации города обозначили срок завершения работ — осень 2025 года. 

Работы по благоустройству начались в 2023 году. До этого парк не обновляли более 40 лет. Власти обещают оборудовать фонтан, установить освещение и выполнить ландшафтный дизайн.

В пресс-службе администрации Можги сроком завершения работ указали октябрь 2025 года.   

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10:32, 24 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
161
0
#Можга\n#Удмуртия\n#благоустройство