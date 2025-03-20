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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На улице Нижней в Ижевске не удастся построить спортивную площадку из-за потенциального продления дороги

10:50, 20 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
На улице Нижней в Ижевске не удастся построить спортивную площадку из-за потенциального продления дороги
10:50, 20 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
158
0
#Ижевск\n#городская среда
Источник фото: "Яндекс Карты"
158
0

В нынешнем и будущем генпланах заложено продление улицы Школьной через искомый участок.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске из-за будущего продления дороги по улице Школьной решили не строить детскую площадку по улице Нижней, 37. Такое решение приняла Городская дума на сессии 20 марта.

Жители МКД в декабре 2024 года по программе самообложения решили устроить детскую спортивную площадку на соседнем пустыре, где когда-то стоял частный дом по ул. 3-ей Подлесной, 19.

Но данный участок под кадастровым номером 18:26:010239:19 подпадает под красные линии потенциального продления проезжей улицы Школьной. Сейчас она оканчивается кварталом севернее. Данное продление есть в Генплане Ижевска 2006 года, эту же дорогу хотят оставить в Генплане, который сейчас находится в работе. Потому депутаты Гордумы решили не пересматривать красные линии и оставить участок за потенциальной дорогой.

Инициативу жителей по устройству детской площадки решено было отклонить.

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10:50, 20 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
158
0
#Ижевск\n#городская среда