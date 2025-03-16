Ижевск. Удмуртия. С ускорением таяния снегов в Ижевске удвоили объёмы латания дорожных ям. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Количество дефектов дорожного полотна в столице растёт с каждым днём. На это влияет потепление и высокая влажность. На штабе по дорогам глава Ижевска Дмитрий Чистяков сообщил, что за минувшие сутки объём ямочного ремонта вырос с 400 кв. м. до 800. Дорожники латают выбоины круглосуточно, используя 11 рециклеров для литого асфальта.

Также подрядчикам поручено усилить работы по очистке ливнёвых стоков. С 16 марта число бригад с каналопромывочными машинами выросло.