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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске в два раза увеличили объёмы ямочного ремонта

13:15, 16 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске в два раза увеличили объёмы ямочного ремонта
13:15, 16 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
109
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
109
0

За минувшие сутки рабочие заделали 800 кв. м. ям и выбоин.

Ижевск. Удмуртия. С ускорением таяния снегов в Ижевске удвоили объёмы латания дорожных ям. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Количество дефектов дорожного полотна в столице растёт с каждым днём. На это влияет потепление и высокая влажность. На штабе по дорогам глава Ижевска Дмитрий Чистяков сообщил, что за минувшие сутки объём ямочного ремонта вырос с 400 кв. м. до 800. Дорожники латают выбоины круглосуточно, используя 11 рециклеров для литого асфальта.

Также подрядчикам поручено усилить работы по очистке ливнёвых стоков. С 16 марта число бригад с каналопромывочными машинами выросло.

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13:15, 16 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
109
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог