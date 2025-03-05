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В Воткинске построят дом, в котором часть квартир отдадут переселенцам из аварийного жилья

15:13, 05 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Воткинске построят дом, в котором часть квартир отдадут переселенцам из аварийного жилья
15:13, 05 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#строительство
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Четырёхэтажное здание возведут в районе проезда Машиностроителей.

Ижевск. Удмуртия. В Воткинске на проезде Машиностроителей планируется строительство четырёхэтажного дома, часть квартир которого передадут для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Строительством займётся компания «Город». Инвестиционный проект оценивается в 385 миллионов рублей. В результате будет построен дом на 101 квартиру общей площадью 5 тысяч квадратных метров.

3% помещений передадут Воткинску для заселения жителей аварийных домов, намеченных к сносу.

Объект планируется сдать к лету 2028 года.

Напомним, ещё один дом с аналогичными условиями возводят на улице Пионеров в Воткинске. Там 6% квартир передадут для расселения.

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15:13, 05 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
178
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#строительство