Ижевск. Удмуртия. В Воткинске на проезде Машиностроителей планируется строительство четырёхэтажного дома, часть квартир которого передадут для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Строительством займётся компания «Город». Инвестиционный проект оценивается в 385 миллионов рублей. В результате будет построен дом на 101 квартиру общей площадью 5 тысяч квадратных метров.

3% помещений передадут Воткинску для заселения жителей аварийных домов, намеченных к сносу.

Объект планируется сдать к лету 2028 года.

Напомним, ещё один дом с аналогичными условиями возводят на улице Пионеров в Воткинске. Там 6% квартир передадут для расселения.