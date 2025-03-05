Четырёхэтажное здание возведут в районе проезда Машиностроителей.
Ижевск. Удмуртия. В Воткинске на проезде Машиностроителей планируется строительство четырёхэтажного дома, часть квартир которого передадут для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.
Строительством займётся компания «Город». Инвестиционный проект оценивается в 385 миллионов рублей. В результате будет построен дом на 101 квартиру общей площадью 5 тысяч квадратных метров.
3% помещений передадут Воткинску для заселения жителей аварийных домов, намеченных к сносу.
Объект планируется сдать к лету 2028 года.
Напомним, ещё один дом с аналогичными условиями возводят на улице Пионеров в Воткинске. Там 6% квартир передадут для расселения.
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