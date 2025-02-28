Можга. Удмуртия. В Можге в отделениях Почты России теперь продают проездные билеты. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Новшество ввели по многочисленным просьбам местных жителей.

«Вопрос рассмотрели совместно с руководством Почты России и решили в пользу наших жителей!», — сообщает администрация Можги.

Напомним, что с 1 ноября 2022 года в Можге перестали действовать социальные проездные, когда «ИПОПАТ» решил прекратить обслуживание регулярных маршрутов в городе. О сложившейся ситуации «Сусанин» подробно рассказал в своём материале.

Но вскоре удалось разрешить ситуацию, и с 1 февраля 2023 года в Можге вернули социальные проездные билеты льготным категориям пассажиров. А с 1 июня 2023 года в рамках сервиса «СберТройка» в городе появились электронные проездные.

В настоящий момент проезд в Можге стоит 40 рублей при бесконтактной оплате и 45 при оплате наличными.