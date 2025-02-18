Ижевск. Удмуртия. Один из читателей «Сусанина» обратился в редакцию со своим чаянием — состоянием дороги, идущей по дворам от улицы Шумайлова к улице Кирова. Автодорога проходит вдоль общежития Ижевского монтажного техникума.

Состояние асфальтового покрытия находится в весьма удручающем состоянии. Самостоятельного тротуара здесь и нет вовсе. Горожанин попросил узнать, изменится ли эта ситуация к лучшему. Редакция направила запрос в администрацию города.

«По информации МКУ Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» указанный участок дороги планируется отремонтировать по программе «Межквартальный Ижевск», которая начинает своё действие с 2025 года. При формировании перечня работ на 2025 год будет рассмотрен вопрос о включении в него указанного участка», — заверили в администрации Ижевска.

Там напомнили, что ремонт и создание новых тротуаров ведётся в столице Удмуртии по программе «Пешеходный Ижевск», перечень объектов также формируется в настоящее время. Данный участок городской инфраструктуры пообещали учесть при составлении перечня работ на ближайший строительный сезон.