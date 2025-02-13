Воткинск. Удмуртия. В Воткинске четыре бригады электриков восстанавливают уличное освещение. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал Алексей Заметаев.

По согласованию с головным офисом «Удмуртэнерго» в город приехали специалисты из Увинского, Кезского и Шарканского районов. Они приступили к работе 10 февраля.

За три дня бригады уже выполнили 90 заявок от горожан на замену ламп наружного освещения. Остальные 80 планируется закрыть до конца недели.

Электрики работают как на улицах Воткинска, так и на набережной. Здесь они заменили 71 лампу, а местами поменяли и светильники. Специалистам ещё предстоит восстановить освещение на 14 светоточках в районе Музея-усадьбы Петра Ильича Чайковского.

Напомним, что в конце января в Воткинске из-за сбоя электроснабжения в многоквартирных домах погорела аппаратура, холодильники, стиральные машины, лампочки и вышли из строя лифты.