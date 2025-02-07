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Асфальтобетонный завод заработал в Ижевске

08:30, 07 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Асфальтобетонный завод заработал в Ижевске
08:30, 07 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
353
0
#Ижевск\n#ремонт дорог
Источник фото: ИА "Сусанин"
353
0

Его запуск позволит в три раза увеличить устранение аварийных ям на дорогах.

Ижевск. Удмуртия. Накануне, 6 февраля, в Ижевске заработал завод для изготовления литого асфальтобетона. Об этом в ночь на пятницу сообщил в соцсетях глава города Дмитрий Чистяков.

«Впервые мы запустили его так рано из-за январской оттепели. К примеру, в прошлом сезоне промышленное производство асфальта началось 1 марта, в 2023 году — 16 марта», — отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что запуск завода позволит в три раза увеличить производительность подрядчиков по устранению аварийных ям. До этого смесь варили прямо в рециклерах: процесс занимал минимум 8 часов. Сейчас рециклеры успевают за смену выполнить три рейса.

Подрядчикам даны чёткие указания — соблюдать технологию укладки литого асфальта, исключать заливку в лужи. Заделка ям таким способом — мера хоть и временная, но это не повод пренебрегать качеством работ.

«Будем работать так до весны, когда погода позволит выполнять уже основные дорожные ремонты. Напомню, в планах на этот сезон — обновить Южную набережную, Чугуевского, Милиционную, Ленина, Карла Либкнехта и ещё ряд городских магистралей», — отметил глава Ижевска.

08:30, 07 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
353
0
#Ижевск\n#ремонт дорог