Ижевск. Удмуртия. На портале госзакупок опубликован аукцион на заключение контракта на поставку литого асфальтобетона ижевскому МУП «ДРЭУ». Начальная цена контракта составляет 4,9 млн рублей.

Согласно документации, планируется закупка 450 тонн асфальтобетонной смеси. Поставки будут осуществляться по заявкам заказчика.

Конкурс проводится до 11 февраля 2025 года. Если получится выявить победителя, то с ним будет заключен контракт.

Подобные закупки МУП «Дрэу» проводит регулярно каждый год. В 2023 году конкурс проводится до 22 марта.