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На ж/д переезде на Телегина в Ижевске убрали знаки «Движение без остановки запрещено»

17:50, 31 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
На ж/д переезде на Телегина в Ижевске убрали знаки «Движение без остановки запрещено»
17:50, 31 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
111
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорожные знаки
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
111
0

Причиной стала установка шлагбаумов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске демонтировали дорожные знаки на железнодорожном переезде на улице Телегина. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

В январе 2025 года на объекте установили автоматические шлагбаумы. В результате знаки «Движение без остановки запрещено» стали не нужны и их демонтировали. 

Водителям напоминают, что нельзя выезжать на переезд: при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме; при запрещающем сигнале светофора; если за переездом образовался затор; если приближается поезд. Также автомобилистам нельзя самовольно открывать шлагбаум и выезжать на встречку, чтобы объехать стоящие перед переездом машины.  

17:50, 31 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
111
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорожные знаки