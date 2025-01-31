Ижевск. Удмуртия. В Ижевске демонтировали дорожные знаки на железнодорожном переезде на улице Телегина. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

В январе 2025 года на объекте установили автоматические шлагбаумы. В результате знаки «Движение без остановки запрещено» стали не нужны и их демонтировали.

Водителям напоминают, что нельзя выезжать на переезд: при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме; при запрещающем сигнале светофора; если за переездом образовался затор; если приближается поезд. Также автомобилистам нельзя самовольно открывать шлагбаум и выезжать на встречку, чтобы объехать стоящие перед переездом машины.