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Туристско-информационный центр появится в Воткинске

08:30, 31 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Туристско-информационный центр появится в Воткинске
08:30, 31 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
35
0
#Воткинск\n#открытие\n#туризм
Источник фото: администрация Воткинска
35
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Здесь можно будет приобрести путёвки, сувениры, буклеты и прочее.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске появится Туристско-информационный центр. Об этом сообщает администрация города.

В городе уже поставили металлическую конструкцию около памятника «Якорь», где в будущем расположится туристический пункт.

Отмечается, что здесь горожане смогут купить путёвки и экскурсии, получить туристические карты города, буклеты, сувениры и прочее. 

«Туристско-информационные центры уже работают в нескольких городах и районах Удмуртии, скоро он будет открыт и в нашем городе», — поделились в администрации города.

08:30, 31 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
35
0
#Воткинск\n#открытие\n#туризм