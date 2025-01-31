Воткинск. Удмуртия. В Воткинске появится Туристско-информационный центр. Об этом сообщает администрация города.

В городе уже поставили металлическую конструкцию около памятника «Якорь», где в будущем расположится туристический пункт.

Отмечается, что здесь горожане смогут купить путёвки и экскурсии, получить туристические карты города, буклеты, сувениры и прочее.

«Туристско-информационные центры уже работают в нескольких городах и районах Удмуртии, скоро он будет открыт и в нашем городе», — поделились в администрации города.