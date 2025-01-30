Ижевск. Удмуртия. Для устранения ям в Ижевске начнут применять холодный асфальтобетон. Об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков на своей странице «ВКонтакте». Напомним, ранее для устранения аварийных дефектов использовали только литой асфальт.

«Технологию применяют на региональных трассах, процесс подготовки асфальтовой смеси проще, а по сроку службы материалы аналогичны. Главное — соблюдать технологию», — поделился градоначальник.

Кроме того, в феврале в Ижевске запустят асфальтовый завод. Это позволит увеличить объёмы временного ремонта в 3-4 раза.

Дмитрий Чистяков также сообщил, что дал дорожникам указание перейти в круглосуточный режим работы, если есть такая возможность. Отмечается, что ранее работы выполнялись преимущественно ночью во избежание создания пробок.