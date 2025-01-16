В Ижевске снесли заброшенное здание с советским панно на тему единства народов

Ижевск. Удмуртия. На улице Карла Маркса в Ижевске снесли заброшенное кирпичное здание, внутри которого было советское панно. Об этом «Сусанину» сообщили горожане.

Здание находилось на закрытой территории ниже ТЦ «Аксион». На картах обозначается как хозяйственный корпус, а в советские годы, вероятно, относился к стоящему неподалёку мотозаводу. В недавнее время здесь располагался пейнтбольный клуб. В одном из помещений на стене сохранялось панно на тему дружбы советских народов.