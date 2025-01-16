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В Ижевске снесли заброшенное здание с советским панно на тему единства народов

11:00, 16 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске снесли заброшенное здание с советским панно на тему единства народов
11:00, 16 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#заброшенные здания
Источник фото: Ижевский антерграунд
1276
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Ранее заброшка использовалась пейнтбольным клубом. 

Ижевск. Удмуртия. На улице Карла Маркса в Ижевске снесли заброшенное кирпичное здание, внутри которого было советское панно. Об этом «Сусанину» сообщили горожане. 

Здание находилось на закрытой территории ниже ТЦ «Аксион». На картах обозначается как хозяйственный корпус, а в советские годы, вероятно, относился к стоящему неподалёку мотозаводу. В недавнее время здесь располагался пейнтбольный клуб. В одном из помещений на стене сохранялось панно на тему дружбы советских народов. 

11:00, 16 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1276
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#заброшенные здания