Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска погиб при пожаре в частном доме на улице Тракторной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Пожар произошёл днём 13 ноября. Прибывшие на место вызова огнеборцы обнаружили внутри помещения у окна 50-летнего хозяина без признаков жизни. Открытого возгорания не было.

Дознание установило, что раз в несколько дней мужчину навещала его сестра. Но вчера попасть в дом не смогла — калитка была закрыта изнутри, на звонки и стук никто не отвечал. Тогда женщина позвонила мужу. Супруг перелез через забор и зашёл в дом. У входа он увидел сгоревший электрический умывальник, а в комнате — шурина.

«По предварительным данным экспертов испытательной пожарной лаборатории, возгорание произошло примерно за 12 часов до обнаружения. Из-за того, что окна и двери в доме были закрыты, произошло самозатухание. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводов в водонагревателе. Кроме того, следователи проводят проверку по причине и обстоятельствам гибели мужчины. Является ли это отравление продуктами горения, утверждать пока рано», — рассказал дознаватель МЧС России Сергей Нуриманов.

В доме был пожарный извещатель, но без батарейки. По словам спасателей, будь он в рабочем состоянии, то мог бы спасти мужчине жизнь, если тот погиб от отравления угарным дымом. Устройство реагирует на малейшие частицы дыма и подаёт сигнал, звук которого способен разбудить даже крепко спящего человека.