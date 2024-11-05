Глава Ижевска обсудил с жителями микрорайона Орловское дальнейшее благоустройство

Ижевск. Удмуртия. Благоустройство микрорайона Орловское в Ижевске обсудили в администрации города. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков провёл встречу с активом микрорайона, подключив специалистов Управления автомобильных дорог Миндортранса УР, представителей компании-застройщика и ГИБДД.

Напомним, в этом году в Орловское пришёл долгожданный дорожный ремонт. Заасфальтирована проезжая часть улицы Меркушева. Теперь жителей заботит вопрос, как сохранить новый асфальт. Здесь традиционно большой грузовой трафик. Среди высказанных предложений – установить знаки дорожного движения, а в межсезонье предусмотреть временное ограничение движения большегрузных машин. Эти возможности специалисты рассмотрят.

Озвучил актив и другие инициативы — обустройство места разворота для школьного автобуса и перенос контейнерной площадки. От снежных перемётов на Меркушева все поддержали идею высадки новых деревьев весной следующего года. Такое же решение можно применить и на ул. Воинской Славы. В сезоне 2025 года планируется ремонт проезда Колосковый, с этим проектом жители заявились в программу самообложения.

Активные жители микрорайона также обсудили с главой города обустройство системы дорожного водоотвода, пешеходного прохода к остановке общественного транспорта, а также заездов и выездов. В частности, расширение перекрестка у СНТ «Ошмес». Здесь представители Управтодора проинформировали: проектная документация по реконструкции указанного перекрёстка разработана, срок реализации — 2025 год.