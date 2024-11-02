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Фоторепортаж: первый снег в Ижевске

13:20, 02 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Фоторепортаж: первый снег в Ижевске
13:20, 02 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
17
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#первый снег
Источник фото: ИА «Сусанин»
17
0

Интенсивный снегопад продолжался до полудня.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске до полудня 2 ноября шёл сильный снег, обильно покрыв улицы, здания и деревья. «Сусанин» подготовил фотозарисовки заснеженного центра города. 

В городе начали появляться первые сугробы — результате работы дорожных служб. Снег припорошил электросамокаты, сезон работы которых в этом году несколько затянулся. 

Синоптики обещают, что в праздничные выходные интенсивность осадков снизится. Столбик термометра в воскресенье и понедельник покажет -1...-6 градусо.

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13:20, 02 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
17
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#первый снег