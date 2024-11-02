Фоторепортаж: первый снег в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске до полудня 2 ноября шёл сильный снег, обильно покрыв улицы, здания и деревья. «Сусанин» подготовил фотозарисовки заснеженного центра города.

В городе начали появляться первые сугробы — результате работы дорожных служб. Снег припорошил электросамокаты, сезон работы которых в этом году несколько затянулся.

Синоптики обещают, что в праздничные выходные интенсивность осадков снизится. Столбик термометра в воскресенье и понедельник покажет -1...-6 градусо.