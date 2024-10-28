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Знаменитая колея на улице Пушкинской в Ижевске сохранится до 2026 года

12:50, 28 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Знаменитая колея на улице Пушкинской в Ижевске сохранится до 2026 года
12:50, 28 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
449
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#дороги
Источник фото: Яндекс Карты
449
0

В особенности водители жалуются на участок пересечения с переулком Широким.

Ижевск. Удмуртия. Ремонт улицы Пушкинской в Ижевске запланирован на 2026 год, сообщили в пресс-службе горадминистрации, отвечая недовольство жителя образовавшейся колеёй на перекрёстке с переулком Широким. 

Напомним, что отремонтировать печально известный своей колейностью перекрёсток планировали отремонтировать ещё в этом году, но проведённый в августе конкурс не смог определить подрядчика. Желающих участвовать в нём не нашлось.

12:50, 28 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
449
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#дороги