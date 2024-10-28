Знаменитая колея на улице Пушкинской в Ижевске сохранится до 2026 года

Ижевск. Удмуртия. Ремонт улицы Пушкинской в Ижевске запланирован на 2026 год, сообщили в пресс-службе горадминистрации, отвечая недовольство жителя образовавшейся колеёй на перекрёстке с переулком Широким.

Напомним, что отремонтировать печально известный своей колейностью перекрёсток планировали отремонтировать ещё в этом году, но проведённый в августе конкурс не смог определить подрядчика. Желающих участвовать в нём не нашлось.