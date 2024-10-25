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В Сарапуле по рублю продают объекты культурного наследия

17:25, 25 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Сарапуле по рублю продают объекты культурного наследия
17:25, 25 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
75
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#история
Источник фото: Яндекс Карты
75
0

Всего инвесторам предлагают приобрести три заброшенных каменных здания. 

Сарапул. Удмуртия. Администрация Сарапула предлагает потенциальным инвесторам приобрести три исторических здания по цене 1 рубль каждое, сообщается на странице муниципалитета в VK.

Все объекты находятся в плачевном состоянии и требуют реставрации. Двухэтажные каменные здания находятся по адресам: улица Степана Разина, 9, стр. 1; улица Раскольникова, 137; улица Труда, 9.

Все здания являются объектами культурного наследия регионального значения. Разработка проекта по сохранению должна быть выполнена не позднее 12 месяцев со дня заключения договора купли-продажи, а сами работы — не позднее 24 месяцев.

17:25, 25 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
75
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#история