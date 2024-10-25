В Сарапуле по рублю продают объекты культурного наследия

Сарапул. Удмуртия. Администрация Сарапула предлагает потенциальным инвесторам приобрести три исторических здания по цене 1 рубль каждое, сообщается на странице муниципалитета в VK.

Все объекты находятся в плачевном состоянии и требуют реставрации. Двухэтажные каменные здания находятся по адресам: улица Степана Разина, 9, стр. 1; улица Раскольникова, 137; улица Труда, 9.

Все здания являются объектами культурного наследия регионального значения. Разработка проекта по сохранению должна быть выполнена не позднее 12 месяцев со дня заключения договора купли-продажи, а сами работы — не позднее 24 месяцев.