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На улицах Ижевска появится много дополнительных временных знаков для беспрепятственной уборки снега

20:58, 22 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На улицах Ижевска появится много дополнительных временных знаков для беспрепятственной уборки снега
20:58, 22 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#машины\n#дорожные знаки
Источник фото: unsplash.com (Andrew Valdivia)
136
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Также к зиме закупят эвакуатор, чтобы перемещать мешающие уборке машины.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска планируют купить эвакуатор. Об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков во время прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия». 

Новую машину хотят использовать во время уборки улиц от снега. При участии сотрудников ГИБДД мешающие проезду спецтехники автомобили будут переставлять на другие места.

Также в городе установят много дополнительных дорожных знаков, которые позволят беспрепятственно расчищать проезды от снега. Первые 60 знаков появятся в ближайшее время. 

«Будем предупреждать всячески горожан, будем находить возможности, но мы не сможем оперативно чистить выезды из дворов, с прилегающих территорий, с межкварталок, если они будут, как в прошлом году, успешно заставляться машинами. Поэтому здесь мы должны поработать вместе», — прокомментировал Дмитрий Чистяков. 

20:58, 22 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
136
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#машины\n#дорожные знаки