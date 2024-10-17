В Ижевске планируют отремонтировать лестницу к роднику «Важнин ключ»

Ижевск. Удмуртия. Металлическую лестницу у родника «Важнин ключ» в Ижевске планируется отремонтировать до середины декабря. На портале госзакупок организован конкурс по определению подрядчика.

Начальная цена работ составляет 182 тысячи рублей. Потенциальному подрядчику предстоит заменить ветшающую лестницу, а также металлические покрытия площадок перед родником.

В случае заключения контракта, работы должны быть выполнены в срок до 15 декабря текущего года. Результаты конкурса объявят 23 октября.