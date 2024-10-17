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В Ижевске планируют отремонтировать лестницу к роднику «Важнин ключ»

12:40, 17 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске планируют отремонтировать лестницу к роднику «Важнин ключ»
12:40, 17 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
85
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство
Источник фото: ИА «Сусанин»
85
0

Согласно проекту контракта, ремонт должен быть произведён до середины декабря..

Ижевск. Удмуртия. Металлическую лестницу у родника «Важнин ключ» в Ижевске планируется отремонтировать до середины декабря. На портале госзакупок организован конкурс по определению подрядчика.

Начальная цена работ составляет 182 тысячи рублей. Потенциальному подрядчику предстоит заменить ветшающую лестницу, а также металлические покрытия площадок перед родником. 

В случае заключения контракта, работы должны быть выполнены в срок до 15 декабря текущего года. Результаты конкурса объявят 23 октября.

12:40, 17 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
85
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство