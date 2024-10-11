В суде рассмотрят дело жителя Удмуртии, который решил купить по почте гранаты и взрыватели

Ижевск. Удмуртия. Житель Удмуртии попытался приобрести взрывчатые устройства по почте. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, в июле 2024 года 43-летний мужчина решил купить две гранаты и два взрывателя к ним. Он планировал, что покупки доставят ему почтой. Об этом узнали сотрудники правоохранительных органов, и заменили взрывные устройства на муляжи в сортировочном центре. После того, как покупатель получил посылку, его задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело «Покушение на незаконные приобретение, перевозку и хранение взрывных устройств». Прокуратура Удмуртии утвердила обвинительное заключение. Дело будет рассматривать Первомайский районный суд Ижевска.