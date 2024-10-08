С начала года в Ижевске оборудовали более 1 000 новых фонарей

Ижевск. Удмуртия. 502 новых светильника установили на улицах Ижевска в третьем квартале 2024 года. Как сообщил в соцсетях глава города Дмитрий Чистяков в соцсетях, это 28 участков городских территорий.

Самое большое количество фонарей смонтировали в Люллях — 63 штуки. 54 светильника появились в Старом Игермане; 23 фонаря — в Пазелах.

Светлее стало на территориях образовательных организаций — 98 фонарей смонтировали около школ №№ 29, 78 и 85.

Фонари будут подключены к системе наружного освещения до конца года.

Всего за первые три квартала 2024 года на территории Ижевска было оборудовано 1060 новых фонарей, сообщил мэр.

Также до конца года Горсвет планирует установить новые светильники на детских площадках по улицам Буммашевская и Красногеройская, в Орловском, на улицах Маркина и Календарная.

Градоначальник также напомнил, что о замене перегоревших ламп, устранении обрывов линий электропередач, замене опор, обрезке опасных для проводов веток горожане могут сообщить по телефону горячей линии ПАО «Россети Центр и Приволжье» 8 (800) 220-02-20.