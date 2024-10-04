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Ижевск оказался одним из лидеров климатической повестки городов России

16:30, 04 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ижевск оказался одним из лидеров климатической повестки городов России
16:30, 04 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
57
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общественный транспорт\n#исследование
Фото: ИА «Сусанин»
57
0

Эксперты отметили высокое развитие общественного электротранспорта.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск оказался в топ-5 городов в исследовании «Климатическая повестка городов России». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Во время исследования эксперты оценили работу 36 крупных городов страны по пяти направлениям: производство и потребление энергии, транспорт, зеленые пространства и работа с отходами. Именно эти факторы оказывают влияние на интенсивность выбросов парниковых газов. 

В результате в пятерку лидеров среди городов с населением от 500 тыс. до 1 млн человек по сумме всех критериев вошли: Балашиха, Ижевск, Набережные Челны, Ставрополь и Тюмень. 

Отмечается, что столица Удмуртии стала одним из лидеров по развитию транспорта. В Ижевске оказалась самая высокая доля наземного общественного электротранспорта — трамваи и троллейбусы составляют треть парка. 

«В регионе существуют меры для стимулирования развития рынка электротранспорта в целях сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: освобождение от уплаты транспортного налога, бесплатные стоянки для владельцев электромобилей, увеличивается количество зарядных станций», — сообщила и. о. министра природных ресурсов Удмуртии Роза Аснанова.  

Она отметила, что в республике уже установлено 38 электрозаправочных станций, и ещё 38 заработают до конца 2024 года. Также расширяется парк техники «ИжГЭТ», в текущем году он пополнится 19 новыми троллейбусами. 10 из них уже приехали в Ижевск. 

Помимо этого, город вошёл в число лидеров по количеству жителей, которые добираются до учебы или работы пешком. 

16:30, 04 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
57
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общественный транспорт\n#исследование