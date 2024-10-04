Ижевск оказался одним из лидеров климатической повестки городов России

Ижевск. Удмуртия. Ижевск оказался в топ-5 городов в исследовании «Климатическая повестка городов России». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Во время исследования эксперты оценили работу 36 крупных городов страны по пяти направлениям: производство и потребление энергии, транспорт, зеленые пространства и работа с отходами. Именно эти факторы оказывают влияние на интенсивность выбросов парниковых газов.

В результате в пятерку лидеров среди городов с населением от 500 тыс. до 1 млн человек по сумме всех критериев вошли: Балашиха, Ижевск, Набережные Челны, Ставрополь и Тюмень.

Отмечается, что столица Удмуртии стала одним из лидеров по развитию транспорта. В Ижевске оказалась самая высокая доля наземного общественного электротранспорта — трамваи и троллейбусы составляют треть парка.

«В регионе существуют меры для стимулирования развития рынка электротранспорта в целях сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: освобождение от уплаты транспортного налога, бесплатные стоянки для владельцев электромобилей, увеличивается количество зарядных станций», — сообщила и. о. министра природных ресурсов Удмуртии Роза Аснанова.

Она отметила, что в республике уже установлено 38 электрозаправочных станций, и ещё 38 заработают до конца 2024 года. Также расширяется парк техники «ИжГЭТ», в текущем году он пополнится 19 новыми троллейбусами. 10 из них уже приехали в Ижевск.

Помимо этого, город вошёл в число лидеров по количеству жителей, которые добираются до учебы или работы пешком.