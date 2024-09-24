Ижевск. Удмуртия. Улицу Новую Восьмую в Ижевске планируют отремонтировать в 2026 году. Об этом сообщает администрация города. На странице главы Ижевска Дмитрия Чистякова в преддверии его прямого эфира сразу несколько горожан обратили внимание на многолетнее отвратительное состояние дороги в новом и активно строящемся жилом районе:

- «Дороги нет, освещения нет, пешеходных переходов нет! На обращения в администрацию одни отписки. Новые дома строятся, разрешения выдаются, а дороги нет. Хотелось бы, чтоб нас уже услышали и поняли, что это опасно!»;

- «На улице Новая Восьмая в сторону Холмогоровского леса нет ни тротуара, ни дороги, ни освещения. Что делать? Как детям возвращаться со школы домой. Страшно»;

- «Когда начнётся обустройство улицы Новая Восьмая. Это единственная дорога к новому активно застраивающемуся району (три дома ЖК «Атмосфера», «Виктория-парк», «Хэппи»). Пешеходной зоны вовсе нет, машины с трудом могут проехать»;

- «Просим сделать дорогу по улице Новая Восьмая. Данная дорога ведёт к новым многоквартирным домам по улице Холмогорова 105, 107 и 109, а также «Виктория-парк» и «Хэппи». Дополнительная просьба — обустроить тротуар по вышеуказанной улице, так как не только обычному пешеходу там невозможно пройти, но и МГН страдает».

На все эти вопросы ответил официальный аккаунт администрации Ижевска:

«Здравствуйте. В 2025 году планируется разработка проектно-сметной документации на ремонт улицы Новая Восьмая. В 2026 году будет выполнен ремонт дороги».