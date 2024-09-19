На ижевской ТЭЦ-2 капитально отремонтировали турбоагрегат

Ижевск. Удмуртия. На ижевской ТЭЦ-2 завершили капремонт турбоагрегата №2. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала «Т Плюс».

Работы велись с мая этого года. В ходе ремонта специалисты заменили контактные и центрирующие кольца генератора, отремонтировали корпуса цилиндров высокого, среднего и низкого давления, привели в порядок роторы турбины и генератора, систему регулирования оборудования, а также произвели очистку подогревателей сетевой воды.

После ремонта крупнейшего теплоисточника Ижевска энергетики провели испытания и запустили оборудование.

Отмечается, что ещё один турбоагрегат и котёл, входящие в состав четвёртого энергоблока, находятся в процессе модернизации. Оборудование блока смонтировано, идут пусконаладочные работы. Проект планируют реализовать до конца года.