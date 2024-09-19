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У Ижевского индустриального техникума высадили 40 декоративных кустарников

09:40, 19 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
У Ижевского индустриального техникума высадили 40 декоративных кустарников
09:40, 19 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
168
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство
Фото: vk.com/nikolayshvetsov
168
0

Ранее на их месте было старое ограждение.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске у индустриального техникума имени Евгения Драгунова начали благоустраивать территорию. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал зампредседателя Гордумы Ижевска Николай Швецов. 

Минувшим летом с торца образовательного учреждения вдоль улицы Строителей обновили часть тротуара. Общая протяженность объекта составила 400 м. 

После ремонта Николай Швецов договорился с директором техникума Владимиром Рычковым о благоустройстве газонов у пешеходной дорожки. На месте подрядчик демонтировал старое ограждение, убрал кустарники и выровнял грунт. Сюда завезли землю для газонов и более 40 декоративных кустарников спиреи. 

18 сентября студенты техникума вместе с директором высадили кустарники. Теперь на объекте предстоит разложить грунт, посеять траву и провести косметический ремонт первого этажа фасада. 

09:40, 19 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
168
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство