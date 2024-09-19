У Ижевского индустриального техникума высадили 40 декоративных кустарников

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске у индустриального техникума имени Евгения Драгунова начали благоустраивать территорию. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал зампредседателя Гордумы Ижевска Николай Швецов.

Минувшим летом с торца образовательного учреждения вдоль улицы Строителей обновили часть тротуара. Общая протяженность объекта составила 400 м.

После ремонта Николай Швецов договорился с директором техникума Владимиром Рычковым о благоустройстве газонов у пешеходной дорожки. На месте подрядчик демонтировал старое ограждение, убрал кустарники и выровнял грунт. Сюда завезли землю для газонов и более 40 декоративных кустарников спиреи.

18 сентября студенты техникума вместе с директором высадили кустарники. Теперь на объекте предстоит разложить грунт, посеять траву и провести косметический ремонт первого этажа фасада.