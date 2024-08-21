В Ижевске не нашлось желающих взяться за ремонт памятника воину-освободителю

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске не удалось найти подрядчика на ремонт памятника воину-освободителю у администрации первомайского района на улице Пушкинской. Причиной тому стало отсутствие поданных заявок на конкурс, сообщается на портале госзакупок.

Работы планировалось провести в рамках наказов избирателей. Начальная цена контракта составляла чуть более 2 млн рублей. Подрядчику предстояло отремонтировать как сам памятник, так и брусчатку в сквере.

Заявки принимались до 21 августа, но к назначенному сроку никто документы не подал. Конкурс признан несостоявшимся.

Напомним, ранее подрядчика не удалось найти на выполнение работ по сохранению здания бывшего кинотеатра «Спартак» на улице Азина, построенного в 1939 году и являющегося объектом культурного наследия.