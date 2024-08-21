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В Ижевске не нашлось желающих взяться за ремонт памятника воину-освободителю

15:20, 21 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске не нашлось желающих взяться за ремонт памятника воину-освободителю
15:20, 21 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
57
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#памятники
Фото: Администрация Ижевска
57
0

Конкурс по определению подрядчика признан несостоявшимся.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске не удалось найти подрядчика на ремонт памятника воину-освободителю у администрации первомайского района на улице Пушкинской. Причиной тому стало отсутствие поданных заявок на конкурс, сообщается на портале госзакупок. 

Работы планировалось провести в рамках наказов избирателей. Начальная цена контракта составляла чуть более 2 млн рублей. Подрядчику предстояло отремонтировать как сам памятник, так и брусчатку в сквере. 

Заявки принимались до 21 августа, но к назначенному сроку никто документы не подал. Конкурс признан несостоявшимся. 

Напомним, ранее подрядчика не удалось найти на выполнение работ по сохранению здания бывшего кинотеатра «Спартак» на улице Азина, построенного в 1939 году и являющегося объектом культурного наследия. 

15:20, 21 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
57
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#памятники