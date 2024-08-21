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В Сарапуле сменится подрядчик по замене перегоревших уличных фонарей

12:00, 21 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Сарапуле сменится подрядчик по замене перегоревших уличных фонарей
12:00, 21 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
108
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#благоустройство
Фото: ИА «Сусанин»
108
0

В рамках контракта с «Ростелекомом» в городе было оборудовано более 2 908 светоточек.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле ведутся переговоры с подрядчиком, который займётся заменой вышедших из строя уличных светильников. Об этом сообщил глава города Виктор Шестаков. 

Действующий контракт с «Ростелекомом» по установке уличных фонарей в городе на Каме подходит к завершению. За время его действия улицы Сарапула были освещены 2 908-ю энергоэффективными фонарями. 

Новый подрядчик займётся заменой вышедших из строя светильников. 

12:00, 21 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
108
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#благоустройство