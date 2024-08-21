В Сарапуле сменится подрядчик по замене перегоревших уличных фонарей

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле ведутся переговоры с подрядчиком, который займётся заменой вышедших из строя уличных светильников. Об этом сообщил глава города Виктор Шестаков.

Действующий контракт с «Ростелекомом» по установке уличных фонарей в городе на Каме подходит к завершению. За время его действия улицы Сарапула были освещены 2 908-ю энергоэффективными фонарями.

Новый подрядчик займётся заменой вышедших из строя светильников.